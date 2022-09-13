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13.09.2022  20:15   Дмитро Колонєй

Энергетики и коммунальные службы не прекращают работу, чтобы стабилизировать ситуацию с подачей электроэнергии, - Ігор Терехов

Як поінформував мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, практично все місто вже зі світлом.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, в ефірі національного телемарафону Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував, що через повторні обстріли інфраструктурних об'єктів майже цілий день місто було знеструмлене, але завдяки роботі комунальних служб та енергетиків ситуацію стабілізували. У Харкові запустили електротранспорт та метрополітен.
 
«Энергетики вместе с нашими коммунальными службами не прекращают работу, чтобы стабилизировать ситуацию с подачей электроэнергии в город. Ситуация сложная, но полностью контролируемая. С такой циничной злобой российские агрессоры целенаправленно уничтожают энергетическую инфраструктуру города. Это своеобразная месть за успехи наших героев ВСУ на фронте, но я уверен, что мы выстоим», - наголосив мер Харкова.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, электричество, харьков, обстрелы
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