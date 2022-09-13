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13.09.2022  20:54   Дмитро Колонєй

Жили у бруді: у безвідповідальної харківської матері вилучили дітей (фото)

Харківські поліцейські виявили антисанітарні умови в родині з дітьми.

Вилучили дітей у матері, які жили в брудній квартирі. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, дітей 2011 та 2013 року народження поліцейські вилучили з домівки. Медики тимчасово доставили їх до дитячої лікарні на обстеження. Відносно жінки поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУПАП.
 
Вилучили дітей у матері, які жили в брудній квартирі. Новини Харкова
 
Вилучили дітей у матері, які жили в брудній квартирі. Новини Харкова
 
 
Вилучили дітей у матері, які жили в брудній квартирі. Новини Харкова
 
Вилучили дітей у матері, які жили в брудній квартирі. Новини Харкова
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  забрали детей, антисанитария, харьков
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