13.09.2022 21:23 Дмитро Колонєй

З Харкова відправлено понад 100 тонн гуманітарної допомоги у Балаклійську громаду

З Харкова доставлені продукти тривалого зберігання та засоби гігієни.



ХОГА

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, за сприяння начальника ХОВА Олега Синєгубова у звільнені з окупації населені пункти везуть, зокрема, різні види консерв: овочеві, м'ясні, рибні, а також згущене молоко, воду, вермішель тощо.

“Ми відкриваємо свої резерви і будемо везти в усі деокуповані території стільки продуктів, скільки треба", - повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Вона додала, що найближчим часом туди спрямують генератори, будівельні матеріали, а також медичні препарати.

Голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтин Башкіров розповів, що на Балаклійщину привезли три фури гуманітарної допомоги від Обласного гуманітарного центру та дві - від Червоного Хреста.

"Ми щодня роздаємо гуманітарну допомогу в різних місцях. Загалом за час повномасштабного вторгнення Товариство Червоного Хреста допомогло у Харківській області більше ніж 1 млн 400 тисячам осіб", - сказав Костянтин Башкіров.

Приймає гуманітарну допомогу і розподіляє її в деокуповані громади голова Ізюмської РВА Степан Масельський. За його інформацією, на деокуповану Балаклійщину надійшло понад 100 тонн гумдопомоги.

На сьогодні, за даними голови РВА, у Балаклії мешкає близько 8 тисяч людей, до війни населення складало 28 тисяч осіб.

“Безумовно, будемо забезпечувати продуктами, питною водою, організуємо видачу пенсій, роботу банків, щоб люди могли отримувати кошти. У самій Балаклії сьогодні багато руйнувань, зараз будемо відновлювати роботу комунальних служб, щоб все полагодити. Також генератори запускаємо, відновлюємо зв’язок", - прокоментував Степан Масельський.

Місцеві кажуть, що дуже чекали на гуманітарну допомогу. Жителька Балаклії Тетяна Демидова розповідає, що наразі в її оселі немає світла, також відсутня вода в будинках, але є можливість набирати її в приватному секторі.

"Наш будинок в останній момент, коли росіяни покидали місто, сильно постраждав. Вони поставили воєнну машину, в якій швидше за все було щось вибухонебезпечне, адже потім вона підірвалася і в нас загорівся дах. Нам дуже потрібна допомога комунальників, аби усе це зробити до початку опалювального сезону", - зазначила Тетяна Демидова.

Як розповів місцевий мешканець Андрій Муравйов, продуктами вже забезпечені, адже людям надають гуманітарну допомогу.

"Я - корінний балаклієць, а до війни працював у Києві. Коли все почалося, то повернувся до сім'ї. На жаль, під час війни померла моя мама. Ми з дружиною залишалися тут з її батьками. Люди допомагали один одному, як могли. Якось трималися, сподіваємося, що тепер все буде добре", - поділився Андрій Муравйов.