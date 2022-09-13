    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Смертельна ДТП: у Харкові під колесами авто загинув дідусь (фото)
13.09.2022  21:59   Дмитро Колонєй

Смертельна ДТП: у Харкові під колесами авто загинув дідусь (фото)

У Харкові збито пішохода.

Збив на смерть 79-річного дідуся 35-річнмй водій Volkswagen Jetta у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 35-річний водій Volkswagen Jetta, рухаючись в напрямку вулиці Гвардійців Широнінців, збив 79-річного пішохода. Від отриманих травм дідусь помер на місці події.
 
Збив на смерть 79-річного дідуся 35-річнмй водій Volkswagen Jetta у Харкові
 
Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Збив на смерть 79-річного дідуся 35-річнмй водій Volkswagen Jetta у Харкові
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, сбил пешехода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Надзвичайні події Кров на шосе: у ДТП в Харкові розбився водій (фото) 22.08 Надзвичайні події ДТП у Харькові: п’яний водій врізався у тролейбус (фото) 15.08 Надзвичайні події Смертельне ДТП: у передмісті Харкова розбилися легкові автомобілі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 