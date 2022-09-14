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14.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися.

ХАРЬКОВ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 35%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 77%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 30%. Температура повітря +14°...+11°C (відчувається як +15°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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