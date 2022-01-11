Муниципальные автобусы в Харькове расширили свою маршрутную сеть: какие направления добавили

В Харькове маршруты №6 (ул. Бучмы - ст.м. Академика Барабашова), №49 (ст.м. Завод имени Малышева - ул. Героев труда) в начале года бросили частные перевозчики, теперь в линии работают муниципальные автобусы Karsan.
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Звезды во главу угла ставят конкретность и прагматизм. Берясь за дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. Может, и браться за него не стоит?
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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