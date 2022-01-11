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11.01.2022  20:54   Ирина Круглова

Муниципальные автобусы в Харькове расширили свою маршрутную сеть: какие направления добавили

В Харькове маршруты №6 (ул. Бучмы - ст.м. Академика Барабашова), №49 (ст.м. Завод имени Малышева - ул. Героев труда) в начале года бросили частные перевозчики, теперь в линии работают муниципальные автобусы Karsan.


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Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП «Троллейбусное депо №2», частный перевозчик покинул эти направления из-за их нерентабельности. На следующий день вместо маршруток в линию вышел муниципальный транспорт, таким образом харьковчане не почувствовали нехватку общественного транспорта. Маршрут №49 обслуживают 8 единиц транспорта, интервал - 5 минут, маршрут №6 - 4 машины, с интервалом 10-15 минут. Движение автобусов также можно отследить в приложении Eway
 
Также в КП «Троллейбусное депо №2» отметили, что к концу января запустят ещё несколько маршрутов, на данный момент изучают наиболее востребованные направления. 
 
Стоит отметить, что коммунальное предприятие "Салтовское трамвайное депо" планирует приобрести автоматическую мойку для турецких автобусов Karsan. На приобретение моечного комплекса предприятие готово выделить 850 000 гривен.
 
Напомним, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта
 
Тэги:  автобус, карсан, маршрут, харьков
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