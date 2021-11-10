10.11.2021 10:52 Евгений Клочко

В Харькове планируют приобрести автоматическую мойку для турецких автобусов Karsan

Коммунальное предприятие "Салтовское трамвайное депо" занялось поисками поставщика бесконтактной автоматической мойки для новых коммунальных автобусов.

На приобретение моечного комплекса предприятие готово выделить 850 000 гривен.

Автоматическую бесконтактную мойку с функцией мытья автобусов типа Karsan планирует приобрести коммунальное предприятие "Салтовское трамвайное депо". Об этом сообщает издание Kharkiv Today со ссылкой на соответствующий тендер , опубликованный на сайте публичных закупок ProZorro.

Согласно документации, в планах предприятия купить мойку Victory wash maxi bus. Продуктивность такой мойки составляет от 150 до 160 литров в минуту. В ней предусмотрена дозирующая система, насос — дозирующий и низкого давления, гребенка, два клапана, роботизированная моющая система, металлическая рама и трубы, шланг низкого давления, блок управления.

Соответствующий аукцион назначен на 15 ноября. Фирма, выигравшая торги, должна будет предоставить автоматическую бесконтактную мойку до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в сентябре 2021 года в городе начали курсировать новые турецкие автобусы Karsan. Их запустили на маршруты, брошенные перевозчиками в период локдауна из-за неприбыльности.

Муниципальные 8-метровые автобусы запустили по маршрутам частных перевозчиков, автобусы которых курсировали там ранее.

На сегодняшний день турецкие автобусы «Карсан» обслуживают маршруты №59э, 64э, 82э и 89э, 17э, 217э, 245э и 272э.

Харьковчане уже успели оценить новшество и отмечают, что стало намного удобнее и комфортнее добираться на работу и домой. У пассажиров появилась возможность оплатить проезд как с помощью E-ticket (валидаторы установлены на обоих входах), так и наличными. Стоимость проезда осталась прежней, от 8 до 10 гривен, в зависимости от маршрута.