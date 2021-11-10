10.11.2021 11:00 Виталий Хиневич
Пытались потушить самостоятельно: на Харьковщине горело предприятие (фото)
В Харьковском районе произошло возгорание на территории частного предприятия.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 9 ноября около 20:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Русская Лозовая.
Возгорание произошло в одноэтажном промышленном здании.
Ликвидировать источник открытого огня пытались сотрудники предприятия самостоятельно при помощи огнетушителей.
Однако из-за быстрого распространения в воздухе продуктов горения работники были вынуждены покинуть территорию предприятия.
К моменту прибытия пожарных на место происшествия, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огнем были охвачены 3 станка и электрощитовая.
На ликвидацию пожара понадобилось около двух часов.
Обстоятельства пожара и причина его возникновения устанавливается.
Напомним, ранее произошло возгорание
частного предприятия в городе Люботин, по улице Курортная, 21.
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