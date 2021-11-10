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10.11.2021  11:00   Виталий Хиневич

Пытались потушить самостоятельно: на Харьковщине горело предприятие (фото)

В Харьковском районе произошло возгорание на территории частного предприятия.

На Харьковщине горело предприятие
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС  в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 9 ноября около 20:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Русская Лозовая.
 
Возгорание произошло в одноэтажном промышленном здании. 
 
Ликвидировать источник открытого огня пытались сотрудники предприятия самостоятельно при помощи огнетушителей.
 
На Харьковщине горело предприятие
 
Однако из-за быстрого распространения в воздухе продуктов горения работники были вынуждены покинуть территорию предприятия. 
 
 
К моменту прибытия пожарных на место происшествия, общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огнем были охвачены 3 станка и электрощитовая. 
 
На ликвидацию пожара понадобилось около двух часов. 
 
Обстоятельства пожара и причина его возникновения устанавливается.
 
Напомним, ранее произошло возгорание частного предприятия в городе Люботин, по улице Курортная, 21. 
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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