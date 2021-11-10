10.11.2021 11:30 Наталья Иванова

Проезд по covid-сертификатам в маршрутках Харькова: официальное опровержение

Информация о проезде по covid-сертификатам относится в межобластным перевозкам, и объявления о необходимости их наличия будут сняты с автобусов городских маршрутов.

В Харькове на 277 автобусном маршруте появились объявления, где указано, что для осуществления перевозки нужно не только ограниченное количество людей, но и ковид-сертификат. Корреспондент РЕДПОСТ разбирался, действительно ли данных документ необходим для проезда в городском транспорте Харькова.



В Департаменте инфраструктуры горсовета заявили, что подобных распоряжений не давали. «Было совещание с полицией, там обсуждались новые правила перевозок по Украине. На этом заседании присутствовал и этот перевозчик. Он неверно понял суть новых правил, ведь они касались межобластных перевозок, а не городских», - отметил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь.



Так же Александр Куколь добавил, что, действительно, перед маршрутчиками была поставлена задача - перевозить пассажиров в количестве сидячих мест. Этого распоряжения не отменяли, но и новых правил не добавляли. Так что в течении некоторого времени, эти объявления с маршрута должны снять.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в связи с COVID-19 в Харькове могут ужесточить правила проезда в городском транспорте. Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан не исключила, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, то городская комиссия по чрезвычайным ситуациям будет инициировать ужесточение карантинных ограничений в городском транспорте.