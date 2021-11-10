Проезд по covid-сертификатам в маршрутках Харькова: официальное опровержение

Информация о проезде по covid-сертификатам относится в межобластным перевозкам, и объявления о необходимости их наличия будут сняты с автобусов городских маршрутов.
В Харькове на 277 автобусном маршруте появились объявления, где указано, что для осуществления перевозки нужно не только ограниченное количество людей, но и ковид-сертификат. Корреспондент РЕДПОСТ разбирался, действительно ли данных документ необходим для проезда в городском транспорте Харькова.
В Департаменте инфраструктуры горсовета заявили, что подобных распоряжений не давали. «Было совещание с полицией, там обсуждались новые правила перевозок по Украине. На этом заседании присутствовал и этот перевозчик. Он неверно понял суть новых правил, ведь они касались межобластных перевозок, а не городских», - отметил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь.
Так же Александр Куколь добавил, что, действительно, перед маршрутчиками была поставлена задача - перевозить пассажиров в количестве сидячих мест. Этого распоряжения не отменяли, но и новых правил не добавляли. Так что в течении некоторого времени, эти объявления с маршрута должны снять.
Комментариев: 0
Планированию – да, авралам – нет. День склоняет к осторожности и необходимости тщательно взвешивать все «за» и «против».
Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.
Сегодня отмечаются несколько международных праздников.
влажность:
давление:
ветер: