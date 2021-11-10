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10.11.2021  11:45   Виталий Хиневич

Сколько смертей ожидается и когда закончится пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Пандемия в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «La Vanguardia».
 
Отмечается, если система здравоохранения не будет страдать от систематических перегрузок, пандемия может отступить. 
 
По мнению бельгийского врача и главы ВОЗ Ханса Клюге, необходимо наращивать темпы вакцинации, увеличить расходы на систему здравоохранения и заботиться о малообеспеченных людях.
 
Кроме этого на ситуацию с коронавирусом влияют фейковые новости про опасность вакцинации, ограничений свободы и прав человека при наличии или отсутствии COVID-сертификата. 
 
 
«Профилактические меры - это не посягательство на свободу, наоборот. Например, паспорт covid. Это коллективный инструмент индивидуальной свободы, и поэтому мы избегаем более суровых ограничений, как год назад. У меня такое впечатление, что люди забыли, что произошло. Говорят: «Ковид паспорт, где моя свобода?», - резюмировал Ханс Клюге. 
 
Однако, если во всем мире ситуация не изменится, то к февралю 2022 года может быть зафиксировано еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса. 
 
Кроме этого специалисты сообщили, что человечество должно привыкнуть к жизни с опасной вирусной инфекцией. Когда все люди осознают опасность данного вируса, тогда система здравоохранения сможет одолеть коронавирус.  
 
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко 8 ноября заявил, что граждане, которые получили «фейковый» COVID-сертификат, могут пройти курс вакцинации. Но сначала нужно рассказать семейному врачу, где и когда был сделан поддельный медицинский документ.
 
Источник:   La Vanguardia
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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Комментариев: 1

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вакцина от лоховства // 2021-11-10 11:51:48 // Ответить
что за бред несете в коронобаранус и ляшко

 

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