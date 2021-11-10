10.11.2021 11:45 Виталий Хиневич

Сколько смертей ожидается и когда закончится пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «La Vanguardia».

Отмечается, если система здравоохранения не будет страдать от систематических перегрузок, пандемия может отступить.

По мнению бельгийского врача и главы ВОЗ Ханса Клюге, необходимо наращивать темпы вакцинации, увеличить расходы на систему здравоохранения и заботиться о малообеспеченных людях.

Кроме этого на ситуацию с коронавирусом влияют фейковые новости про опасность вакцинации, ограничений свободы и прав человека при наличии или отсутствии COVID-сертификата.

«Профилактические меры - это не посягательство на свободу, наоборот. Например, паспорт covid. Это коллективный инструмент индивидуальной свободы, и поэтому мы избегаем более суровых ограничений, как год назад. У меня такое впечатление, что люди забыли, что произошло. Говорят: «Ковид паспорт, где моя свобода?», - резюмировал Ханс Клюге.

Однако, если во всем мире ситуация не изменится, то к февралю 2022 года может быть зафиксировано еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса.

Кроме этого специалисты сообщили, что человечество должно привыкнуть к жизни с опасной вирусной инфекцией. Когда все люди осознают опасность данного вируса, тогда система здравоохранения сможет одолеть коронавирус.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко 8 ноября заявил, что граждане, которые получили «фейковый» COVID-сертификат, могут пройти курс вакцинации . Но сначала нужно рассказать семейному врачу, где и когда был сделан поддельный медицинский документ.