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09.11.2021  12:30   Виталий Хиневич

Признаться семейному врачу: как будет проходить COVID-амнистия для харьковчан

Министерство здравоохранения Украины разработало механизм, благодаря которому граждане могут пройти вакцинацию с поддельным COVID-сертификатом.

Вакцинация Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ток-шоу «Свобода слова на ICTV».
 
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 8 ноября заявил, что граждане, которые получили «фейковый» COVID-сертификат, могут пройти курс вакцинации.
 
Но сначала нужно рассказать семейному врачу, где и когда был сделан поддельный медицинский документ.
 
 
Кроме этого, министр сообщил, что скорее всего полученную информацию семейный врач должен будет передать в правоохранительные органы.
С такими требованиями выступает МВД Украины и Минюст.
 
"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - рассказал о процедуре Ляшко.
 
Напомним, 7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бесплатно доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
 
Источник:   Свобода слова на ICTV
 Тэги:  вакцинация, харьков, коронавирус
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