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07.11.2021  14:32   Евгений Клочко

В Украину прибыло почти 3 миллиона доз вакцины Moderna

Украина получила партию вакцины бесплатно в рамках инициативы COVAX.

3 миллиона доз вакцины Moderna прибыли в Украину
Фото: ЮНИСЕФ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
 
7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бесплатно доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
 
На данный момент уже 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19. 
 
 
Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).
 
Напомним, в Харькове будут проводить испытания препарата от коронавируса. Препарат "Ритонавир" производителя Pfizer будет проходить клинические испытания на гражданах, которые контактировали с больными коронавирусом. 
 
Источник:   Минздрав
 Тэги:  коронавирус, covid-19, вакцина, moderna, харьков
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