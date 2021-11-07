07.11.2021 14:32 Евгений Клочко
В Украину прибыло почти 3 миллиона доз вакцины Moderna
Украина получила партию вакцины бесплатно в рамках инициативы COVAX.
Фото: ЮНИСЕФ
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бесплатно доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
На данный момент уже 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19.
Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).
Напомним, в Харькове будут проводить испытания препарата от коронавируса
. Препарат "Ритонавир" производителя Pfizer будет проходить клинические испытания на гражданах, которые контактировали с больными коронавирусом.
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