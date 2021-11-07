07.11.2021 14:32 Евгений Клочко

В Украину прибыло почти 3 миллиона доз вакцины Moderna

Украина получила партию вакцины бесплатно в рамках инициативы COVAX.

Фото: ЮНИСЕФ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бесплатно доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

На данный момент уже 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Moderna – это четвертая вакцина, которая доступна в Украине для прививки от COVID-19.

Всего в рамках COVAX, вместе с этой поставкой, ЮНИСЕФ доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

Напомним, в Харькове будут проводить испытания препарата от коронавируса . Препарат "Ритонавир" производителя Pfizer будет проходить клинические испытания на гражданах, которые контактировали с больными коронавирусом.