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07.11.2021  13:50   Евгений Клочко

На Холодной Горе мужчина выпрыгнул из окна подъезда на припаркованное авто (видео)

Смертельный инцидент произошел 7 ноября Новобаварском районе Харькова по улице Полтавский Шлях, 152.

Мужчина покончил жизнь самоубийство
 
"Сегодня в полночь, мужчина сказал молодой жене с ребёнком, что выйдет погулять с друзьями. В итоге, скурил в подъезде две пачки сигарет, выбил окно и выпрыгнул…
 
Со слов соседей, нормально одет, хорошая машина. Скорая приехала, констатировала смерть", - говорится в сообщении телеграмм-канала ТРУХА.
 
Сам момент падения харьковчанина запечатлела камера видеонаблюдения, установленная у подъехда многоэтажки.
 
 
Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в отделе коммуникации областной полиции, мужчина 1977 года рождения выпал из окна 11 этажа. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
 
Напомним, в интернете появилось видео гибели 19-летнего парня на Воробьевых горах. Парень вылез из окна, повис на подоконнике, а затем упал со смертельной высоты.
 
Тэги:  самоубийство, харьков
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