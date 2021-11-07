07.11.2021 13:50 Евгений Клочко
На Холодной Горе мужчина выпрыгнул из окна подъезда на припаркованное авто (видео)
Смертельный инцидент произошел 7 ноября Новобаварском районе Харькова по улице Полтавский Шлях, 152.
"Сегодня в полночь, мужчина сказал молодой жене с ребёнком, что выйдет погулять с друзьями. В итоге, скурил в подъезде две пачки сигарет, выбил окно и выпрыгнул…
Со слов соседей, нормально одет, хорошая машина. Скорая приехала, констатировала смерть", - говорится в сообщении телеграмм-канала ТРУХА.
Сам момент падения харьковчанина запечатлела камера видеонаблюдения, установленная у подъехда многоэтажки.
Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ
в отделе коммуникации областной полиции, мужчина 1977 года рождения выпал из окна 11 этажа. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Напомним, в интернете появилось видео гибели
19-летнего парня на Воробьевых горах. Парень вылез из окна, повис на подоконнике, а затем упал со смертельной высоты.
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