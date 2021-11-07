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07.11.2021  13:11   Евгений Клочко

Полтора десятка боеприпасов времен войны обезвредили саперы на Харьковщине (фото)

5 ноября пиротехники ГСЧС Украины проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего было уничтожено 14 взрывоопасных предметов. Разминирование проводилось в населенных пунктах Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.
 
 
Всего было обнаружено и обезврежено на специальной подрывной площадке 14 боеприпасов, среди которых 4 артснаряда, 4 минометных мин, 4 ручные гранаты и 2 противотанковые мины:
 
  • вблизи пгт. Приколотное Купянского района, в лесопосадке изъято 4 ручные гранаты калибром 33 мм,
  • в селе Кицевка Чугуевского района изъято 3 минометные мины калибром 81 мм,
  • в селе Черемушная Богодуховского района изъято 1 артиллерийский снаряд Тимченко,
  • в лесу 2 противотанковые мины калибром 42 мм,
  • в Харьковском районе пгт. Песочин, у реки Уды 1 минометную мину калибром 120 мм,
  • в Богодуховском районе с. Водяное, в поле 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм.
 
Все опасные находки были ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.
 
 
Напомним, 15 октября грибники в лесопарке вблизи Белгородского шоссе обнаружили авиационную осколочную бомбу АО-2.5 времен Второй мировой войны.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  разминирование, боеприпасы, харьков
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