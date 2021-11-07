07.11.2021 13:11 Евгений Клочко

Полтора десятка боеприпасов времен войны обезвредили саперы на Харьковщине (фото)

5 ноября пиротехники ГСЧС Украины проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, всего было уничтожено 14 взрывоопасных предметов. Разминирование проводилось в населенных пунктах Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

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Всего было обнаружено и обезврежено на специальной подрывной площадке 14 боеприпасов, среди которых 4 артснаряда, 4 минометных мин, 4 ручные гранаты и 2 противотанковые мины:

вблизи пгт. Приколотное Купянского района, в лесопосадке изъято 4 ручные гранаты калибром 33 мм,

в селе Кицевка Чугуевского района изъято 3 минометные мины калибром 81 мм,

в селе Черемушная Богодуховского района изъято 1 артиллерийский снаряд Тимченко,

в лесу 2 противотанковые мины калибром 42 мм,

в Харьковском районе пгт. Песочин, у реки Уды 1 минометную мину калибром 120 мм,

в Богодуховском районе с. Водяное, в поле 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм.

Все опасные находки были ликвидированы в тот же день на специальных полигонах. Пострадавших нет.

Напомним, 15 октября грибники в лесопарке вблизи Белгородского шоссе обнаружили авиационную осколочную бомбу АО-2.5 времен Второй мировой войны.