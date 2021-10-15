В Харькове у Белгородского шоссе нашли авиабомбу (фото)

Взрывоопасный предмет 15 октября в лесопарке вблизи Белгородского шоссе обнаружили грибники.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Выехав на место обнаружения, саперы обнаружили авиационную осколочную бомбу АО-2.5 времен Второй мировой войны.
Опасная находка была транспортирована на специальную площадку и обезврежена.
Читайте также: На Харьковщине нашли фугасную авиабомбу
В этот же день на территории одного из гаражных кооперативов по улице Сергея Тархова, 13 саперами был изъят макет гранаты Ф-1.
В случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас, специалисты ГСЧС просят соблюдать следующие правила:
Напомним, в Харькове коммунальщики вовремя проведении ремонтных работ по ул. Малиновского, 7 в котловане была обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-100.
Комментариев: 0
День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Выходные начнутся пасмурно, местами с прояснениями. Первые два дня синоптики прогнозируют дожди. Зато потом распогодится – будет солнечно и тепло.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
влажность:
давление:
ветер: