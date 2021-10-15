15.10.2021 15:30 Евгений Клочко

В Харькове у Белгородского шоссе нашли авиабомбу (фото)

Взрывоопасный предмет 15 октября в лесопарке вблизи Белгородского шоссе обнаружили грибники.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Выехав на место обнаружения, саперы обнаружили авиационную осколочную бомбу АО-2.5 времен Второй мировой войны.

Опасная находка была транспортирована на специальную площадку и обезврежена.

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В этот же день на территории одного из гаражных кооперативов по улице Сергея Тархова, 13 саперами был изъят макет гранаты Ф-1.

В случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас, специалисты ГСЧС просят соблюдать следующие правила:

не трогайте опасную находку,

отойдите на безопасное расстояние,

сообщите о случившемся по телефонам 101 или 102, точно указав место, где она обнаружена,

не допускайте к месту посторонних лиц, особенно детей!

Напомним, в Харькове коммунальщики вовремя проведении ремонтных работ по ул. Малиновского, 7 в котловане была обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-100.