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17.10.2021  11:01   Евгений Клочко

Взрывотехники на Харьковщине обезвредили артиллерийские снаряды времен войны

Пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины продолжают обезвреживать взрывоопасные предметы на территории Харьковщины.


Взрывотехники на Харьковщине обезвредили артиллерийские снаряды времен войны
В Харьковской области уничтожили взрывоопасные находки времен Второй мировой
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Так, 16 октября взрывотехники отработали две заявки об обнаружении снарядов времен Второй мировой войны.
 
Взрывоопасные предметы были обнаружены в Чугуевском районе и Основянском районе Харькова.
 
В Харьковской области уничтожили взрывоопасные находки времен Второй мировой
 
2 артиллерийских снаряда, калибром 76 и 88 мм были вывезены не специальные полигоны и уничтожены.
 
Напомним, 15 октября в лесопарке, недалеко от Белгородского шоссе была обнаружена осколочная авиабомба АО-2,5.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, саперы
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