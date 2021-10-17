Ушла из дома и не вернулась: в Харькове продолжаются поиски сутулой женщины (фото)

Поисковый отряд "Милена" продолжает поиски женщины, которая 9 октября вышла из дома и не вернулась.
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Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
Синоптики уточнили прогноз погоды в Харькове на выходные – будет облачно, местами дожди.
В третье воскресенье октября в Украине отмечают День работников пищевой промышленности.
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