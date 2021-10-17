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17.10.2021  11:35   Евгений Клочко

Ушла из дома и не вернулась: в Харькове продолжаются поиски сутулой женщины (фото)

Поисковый отряд "Милена" продолжает поиски женщины, которая 9 октября вышла из дома и не вернулась.

Помогите найти: В Харькове продолжаются поиски пропавшей сутулой женщины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 9 октября 70-летняя Загоруйко Нина Михайловна вышла из своего дома на Улице Достоевского и с того времени ее местонахождение неизвестно.
 
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
 
Приметы пропавшей: рост 166 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза серые
 
Была одета в синюю куртку, синие джинсы, светлый берет, коричневые туфли. При себе имела черную сумку.
 
Особые приметы: сутулость.
 
Поисковики просят всех, кто узнал женщину или владеет информацией о ее родных, связаться по телефону 089 777 0 112 или 102.
 
Напомним, поисковый отряд "Милена" ищет родных пожилой женщины, которая с весны находится в психиатрической лечебнице.
 
Источник:   Поисковая группа "Милена"
 Тэги:  харьков, розыск
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