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07.11.2021  15:19   Евгений Клочко

В Харьков вторгнется арктический воздух: ожидаются морозы

В результате смены синоптических процессов, в Харьковской области ожидается похолодание в течение 10 - 12 ноября.

На Харьков надвигается арктический холод. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
 
По их информации, снижение температуры будет связано с так называемым ультраполярным вторжением. Такой процесс в синоптической метеорологии происходит в том случае, когда холодный арктический воздух поступает в южные регионы с севера или северо-востока, то есть по ультраполярной траектории. 
 
В начале второй декады ноября холодная воздушная масса посетит нас из районов Карского моря, Новой Земли и Республики Коми (Россия), что хорошо видно на прогностической карте.
 
На фоне растущего атмосферного давления, уменьшения количества облаков и слабого ветра температура воздуха снизится, особенно в ночные часы. 
 
Так, в среду, 10 ноября ночью ждем по области -4...+1°, днем 0—5° тепла; 11 ноября ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; 12 ноября ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла. Осадков не ожидается до конца недели за счет развития антициклона. 
 
Источник:   Гидрометцентр
 Тэги:  мороз, погода, похолодание, харьков
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