07.11.2021 15:19 Евгений Клочко

В Харьков вторгнется арктический воздух: ожидаются морозы

В результате смены синоптических процессов, в Харьковской области ожидается похолодание в течение 10 - 12 ноября.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По их информации, снижение температуры будет связано с так называемым ультраполярным вторжением. Такой процесс в синоптической метеорологии происходит в том случае, когда холодный арктический воздух поступает в южные регионы с севера или северо-востока, то есть по ультраполярной траектории.

В начале второй декады ноября холодная воздушная масса посетит нас из районов Карского моря, Новой Земли и Республики Коми (Россия), что хорошо видно на прогностической карте.

На фоне растущего атмосферного давления, уменьшения количества облаков и слабого ветра температура воздуха снизится, особенно в ночные часы.

Так, в среду, 10 ноября ночью ждем по области -4...+1°, днем 0—5° тепла; 11 ноября ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; 12 ноября ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла. Осадков не ожидается до конца недели за счет развития антициклона.