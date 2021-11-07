Харьковские патрульные спасли мужчину от самоубийства (видео)
Сотрудники патрульной полиции Николай Веденьев и Татьяна Широкорад спасли мужчину, который угрожал выпрыгнуть из окна.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции Харьковской области.
Ночью, 7 ноября, экипажу патрульной полиции поступило сообщение о том, в Московском районе Харькова мужчина намеревается покончит жизнь самоубийством, выпрыгнув с 5 этажа.
Прибыв оперативно на место вызова, они увидели сидящего на подоконнике гражданина. Он вел себя весьма агрессивно и никого к себе не подпускал. Также он постоянно говорил о несуществующих вещах и людях за окном.
Инспекторы пытались успокоить мужчину. В момент, когда он отвлекся, полицейские схватили его за руки и перетащили в безопасное место.
В дальнейшем мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Напомним, 7 ноября на Холодной Горе 44-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна подъезда 11 этажа. Сам момент падения харьковчанина запечатлела камера видеонаблюдения, установленная у подъехда многоэтажки.