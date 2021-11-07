    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Харьковские патрульные спасли мужчину от самоубийства (видео)
07.11.2021  15:51   

Харьковские патрульные спасли мужчину от самоубийства (видео)

Сотрудники патрульной полиции Николай Веденьев и Татьяна Широкорад спасли мужчину, который угрожал выпрыгнуть из окна.

В Харькове патрульные спасли мужчину от самоубийства
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции Харьковской области.
 
Ночью, 7 ноября, экипажу патрульной полиции поступило сообщение о том, в Московском районе Харькова мужчина намеревается покончит жизнь самоубийством, выпрыгнув с 5 этажа.
 
Прибыв оперативно на место вызова, они увидели сидящего на подоконнике гражданина. Он вел себя весьма агрессивно и никого к себе не подпускал. Также он постоянно говорил о несуществующих вещах и людях за окном.
 
 
Инспекторы пытались успокоить мужчину. В момент, когда он отвлекся, полицейские схватили его за руки и перетащили в безопасное место.
 
В дальнейшем мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
 
Напомним, 7 ноября на Холодной Горе 44-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна подъезда 11 этажа. Сам момент падения харьковчанина запечатлела камера видеонаблюдения, установленная у подъехда многоэтажки.
 

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.11 Криминал и происшествия На Холодной Горе мужчина выпрыгнул из окна подъезда на припаркованное авто (видео) 05.11 Криминал и происшествия «Кремируйте»: во Львове солдат из Харьковской области выбросился из окна 02.11 Криминал и происшествия Тайна смерти на Воробьевых горах: Странная история погибшего в Харькове (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 