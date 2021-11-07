07.11.2021 16:34 Евгений Клочко

Пересчитывать голоса на избирательных участках трех районов Харькова не будут - решение суда

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении исковым требованиям представителю сети "Опора" Николаю Зинченко о пересчете голосов на отдельных избирательных участках Новобаварского района.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне Харків.

По информации журналистов, Зинченко просил суд пересчитать голоса на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200, где представители "Опоры" зафиксировали якобы расхождения в в подсчете голосов.

В этот же день, 7 ноября окружной админсуд рассматривал дело о перерасчете голосов на участках Холодногорского и Основянского районов: в обоих случаях "Опоре" также отказали в удовлетворении исков.

Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия 4 ноября единогласно отказала Общественной сети «ОПОРА» в повторном подсчете голосов и отмене решения о результатах голосования.