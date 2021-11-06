06.11.2021 12:41 Илья Романов

Городская ТИК: Действуем в рамках Избирательного кодекса, ждем решения судов

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия частично удовлетворила жалобы гражданской сети «Опора» в пределах своих полномочий.



РЕДПОСТ

Об этом сегодня, 6 ноября, сообщила председатель ТИК Елена Матвиенко. Об этом сообщает РЕДПОСТ

«Мы приняли во внимание информацию, предоставленную «Опорой». А все остальное - чтобы мы отменили протоколы Новобаварской и Основянской комиссий, это не в наших полномочиях на данном этапе. Пока это возможно только через суд. Жалобы были поданы не в срок. Среди полномочий ТИК нет полномочий по повторному подсчету голосов на участковых избирательных комиссиях.

Отменить протоколы Новобаварской и Основянской комиссий, когда мы уже их приняли, составили отчет о результатах, может только суд. Так же и постановление об избрании – только суд или высшая комиссия могут их отменить», - отметила Елена Матвиенко.

Она также сообщила, что накануне постановление ТИК №197 о частичном удовлетворении жалобы «Опоры» было обжаловано в суде, который оставил иск без удовлетворения.

«Ждем решений других судов. Харьков - это большой украинский город, поэтому к нему приковано внимание журналистов, граждан и даже иностранных послов. Я могу сказать, что на момент объявления результатов и постановления по избранию Игоря Терехова в ТИК не поступило никаких жалоб или заявлений, которые могли бы быть учтены. Это были только какие-то сообщения в СМИ, в фейсбуке. По-моему, это больше был пиар от кандидатов. Такова их политическая линия, чтобы нагнетать обстановку.

А Харьковская ТИК действовала и будет действовать только в рамках Избирательного кодекса и только в пределах своих полномочий», - подчеркнула Елена Матвиенко.

Напомним, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия 4 ноября единогласно отказала Общественной сети «ОПОРА» в повторном подсчете голосов и отмене решения о результатах голосования.