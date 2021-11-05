05.11.2021 19:20 Евгений Клочко

Игорь Терехов подал в суд на Харьковский горизбирком: подробности

Игорь Терехов просит признать противоправным постановление Харьковской территориальной избирательной комиссии, принятое по жалобам "Опоры". По его мнению, ТИК рассмотрела жалобы общественной организации в нарушение всех сроков.

Фото: Суспільне Харків

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов Суспільне Харків, иск Терехова начал рассматривать Харьковский окружной административный суд около 17.30. Третьей стороной по делу выступает общественная организация "Гражданская сеть "Опора".

Суть иска состоит в том, что, по мнению истца, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вообще не должна была рассматривать жалобы "Опоры" о пересчете голосов из-за нарушений сроков - их подали после того, как объявили результаты выборов.

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"У нас одно требование - соблюдение сроков, установленных Избирательным кодексом. Мы считаем, что принятие обжалуемого постановления противоречит прямому запрету Избирательного кодекса относительно сроков рассмотрения жалоб... В данном случае эти сроки не соблюдены жалобщиком, а ответчик не проверил этот факт и рассмотрел жалобу по сути, а должен оставить без рассмотрения", - рассказал Суспільному представитель Терехова в суде Юрий Бабичев.

По словам Бабичева, любая жалоба "должна быть подана в городскую ТИК до момента, когда районные комиссии прибыли в нее и подали все свои документы".

"Девять районных избирательных в городе комиссий подали все свои документы 1 ноября, а представители "Опоры" обратился с жалобой только 2 ноября. Согласно Избирательному кодексу, такие жалобы должны быть оставлены без рассмотрения по существу", - сообщил представитель истца.

Ответчика по делу на заседании нет — Харьковская городская избирательная комиссия направила в суд письменные возражения.