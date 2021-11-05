05.11.2021 19:36 Дмитрий Колоней

ДТП: На дороге в Харькове сбили женщину - как это произошло (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На дороге сбита женщина. Авария произошла на Окружной. В районе улицы Луи Пастера харьковчанка пересекала дорогу.

Столкновения зафиксировал видеорегистратор. Жительница Харькова переходила дорогу в неположенном месте и резко появилась перед машиной. Видимо, решила перебежать дорогу, не рассчитав в темноте расстояние до фар автомобиля, что часто бывает. Автомобилист не успел среагировать и сбил женщину. По предварительной информации, она выжила, а с места происшествия ее забрала скорая помощь.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе под Харьковом найден труп мужчины. Пешеход погиб в аварии, которая призошла до 4:30 3 ноября 20201 года. Личности погибшего и виновника аварии на дороге «Харьков – Днепр» пока не установлены. Сбивший мужчину водитель бросил его умирать на обочине дороги.