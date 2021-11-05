05.11.2021 09:14 Евгений Клочко

ДТП на Гагарина: Венедиктова рассказала, какое наказание может ждать Колю Харьковского (видео)

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире одного из телеканалов рассказала про максимальное наказание виновнику смертельного ДТП на Гагарина.

Как сообщает РЕДПОСТ , по статье, которой инкриминируют Коле Харьковскому — «нарушение правил безопасности дорожного движения» с тяжелыми последствиями, предусмотрено наказание до 8 лет. Однако, учитывая, что ему всего 16 лет, он может получить до 7 лет лишения свободы.

Такое разъяснение дала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире программы "Право на владу". При этом наказание должны понести и родители парня.

«Мы будем добиваться, хотя это другая история, о привлечении к ответственности родителей. Нам всем нужно помнить, что за такие преступления несут ответственность не только дети, но и родители и свита», – отметила генеральный прокурор.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 октября около 20:40 на пересечени проспекта Гагарина и улицы Одесской.