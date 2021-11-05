ДТП на Гагарина: Венедиктова рассказала, какое наказание может ждать Колю Харьковского (видео)

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире одного из телеканалов рассказала про максимальное наказание виновнику смертельного ДТП на Гагарина.
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День предоставит массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове – теплая и влажная погода, без осадков. Утром туман, видимость 200-500 метров.
5 ноября, в день памяти святого апостола Иакова (Якова) справляли последние осенины – проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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