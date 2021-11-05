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05.11.2021  20:17   Василий Голосный

В Харькове открылась выставка художников Украины немецкого происхождения (фото)

В галерее "Бузок" открылась групповая выставка художников Украины немецкого происхождения, посвященная 80-летию Депортации немецкого населения «Встреча поколений»

Выставка, картины, Харьков, немцы, депортация

В экспозиции представлено более 60 работ в разных жанрах и техниках: акварель, живопись, графика, фотография, сообщает РЕДПОСТ.

Участники выставки – художники из разных городов Украины: Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко С. Семернев (г. Николаев), П. Алексеев-Мартин (г. Хмельницкий), заслуженный художник Украины Г. Руфф (г. Донецк), Т. Юшко (г. Евпатория), Г. Пензарева-Мартин ( г. Белая Церковь), художники из Харькова Евгений Карпенко и Елена Эрмантраут.
 
Впервые представлены циклы фоторабот "Немецкий Днепр", "Немецкий Киев" и "Немецкая Одесса", посвященные наиболее знаковым местам и связанные с немецкой историей, архитектурой и культурой. 
 
Работы отражают вклад этнических немцев на протяжении разных лет в развитие Днепра, Киева и Одессы. 
 
Выставка проходит в галерее "Бузок" (Сумская, 25, правое крыло ХНАТОБ) с 5 по 14 ноября 2021 года.

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Тэги:  выставка, бузок, харьков
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