05.11.2021 20:48

ДТП на Одесской: В Харькове возьмут кровь для анализа у подозреваемого в смертельной аварии

Анализ крови будет взят у Николая Харьковского принудительно.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на KHARKIV Today, у подозреваемого в смертельной аварии 16-летнего Николая Харьковского будет принудительно взята кровь для анализа. Полиция обратилась в суд с ходатайством об экспертизе. Ранее подозреваемый отказывался дать кровь для анализа. Об этом сообщил один из адвокатов семьи погибшего в ДТП водителя Игоря Носова Маси Найем.

Как пояснил защитник, ходатайство правоохранителей суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого. "Зачем это? Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены", — отметил адвокат. Квалификация дела может измениться.

Также Маси Найем уточнил, что сроки апелляционного обжалования меры пресечения, избранной для Николая Харьковского, должны были истечь еще 2 ноября. Апелляционная жалоба не поступала. "Значит ли это, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", — добавил адвокат.

КНаопним, ранее мы писали о том, что 26 октября около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской произошла авария автомобиля Infiniti, за рулем которого сидел 16-летний подросток, и легкового автомобиля Chevrolet Aveo, управлявшегося 58-летним мужчиной. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet Aveo, пострадали пассажиры Infiniti - двое парней и девушка. Стражи порядка, проводящие досудебное расследование, разыскивают очевидцев аварии . Всем, кому известна информация по поводу данной аварии, и у кого есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просят обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследование преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Роговому Артему Александровичу.