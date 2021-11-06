Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 6 и 7 ноября

В выходные, 6 и 7 ноября, в Харьковской области сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не предполагается.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 6 ноября, тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существнных осадков, днем небольшой дождь. Слабый туман. Ветер южный, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9°...+11°С, днем +12°...+14°С (температура комфорта +12°С).
В воскресенье, 7 ноября, будет ясно, только к вечеру на небе появятся облака. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+7°С, днем +10°...+15°С (температура комфорта +11°С).
Вероятность магнитных бурь: 20%. Воздействие мощной магнитной бури, которая обрушилась на Землю 4 ноября, постепенно сходит на нет, магнитосфера постепенно успокаивается.
Результативнее всего будет провести этот день в уединении, причем отдавать предпочтение стоит умственным занятиям. Например, распланировать бюджет на ближайшее время.
В выходные, 6 и 7 ноября, в Харьковской области сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не предполагается.
7 ноября в народе называют Дедовские плачи. В этот день принято поминать умерших родных.
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