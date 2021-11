06.11.2021 07:00

Праздник мужчин: события, приметы и именинники 6 ноября

В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.

Придумал праздник бывший президент СССР Михаил Горбачев, а его инициативу поддержали венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С 2000 по 2006 год в этот день вручалась премия выдающимся мужчинам. Несмотря на слово "Всемирный" в названии праздника мировой известности он не получил. Дата известна в основном в постсоветских странах.



* * *



6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Этот День в 2001 году учредила Генеральная Ассамблея ООН с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войн.

Приметы дня

Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.



Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.



6 ноября дым идет из трубы кольцами – в этом доме скоро прибавление будет.



Если в этот день услышать сверчка, то в дом придет несчастье.



Если 6 ноября за человеком следует белая собака, то его ожидает удача и семейное счастье.

Также в этот день...

В 1855 году родился Дмитрий Яворницкий, украинский историк, исследователь казачества, археолог, этнограф, фольклорист, писатель, академик АН УССР (1923).



1861 – родился Джеймс Нейсмит, канадо-американский преподаватель физкультуры, придумавший в декабре 1891 году игру под названием баскетбол.



1928 – полковник Джейкоб Шик запатентовал электрическую бритву.



1957 – в Харькове, в сквере напротив Успенского собора, был открыт памятник Борцам октябрьской революции. Через год перед памятником был зажжен вечный огонь. В 2015 году памятник переориентировали: первоначальную табличку с упоминанием павших за власть Советов заменили на табличку «Героям, которые сложили голову за независимость и свободу Украины».



1970 – родился Этан Хоук, американский актер («Общество мертвых поэтов», «Гаттака», «Тренировочный день», «Нападение на 13-й участок») и сценарист («Самый жаркий штат», «Перед закатом»).



1975 – Sex Pistols дали свой первый концерт в художественной школе Святого Мартина.



1988 – родилась Эмма Стоун, американская актриса («Эта – дурацкая – любовь», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Секс по дружбе»).



1995 – выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри под названием Made in Heaven (Сделано на небесах), составленный из сессионных записей группы весны 1991 года, выполненных в студии Mountain, двух заново аранжированных композиций Меркьюри с его сольного альбома Mr. Bad Guy («Made in Heaven», «I Was Born to Love You»), одной композиции группы Роджера Тейлора The Cross («Heaven for Everyone») и некоторых композиций, до этого не выходивших в свет.

Именины отмечают:

Арефий, Афанасий, Елезвой, Синклитикия (Секлетея), Сысой, Феофил.