05.11.2021 19:09 Дмитрий Колоней

В Харькове появилась возможность стать водителем муниципального автобуса

В Харькове с 8 ноября 2021 года начинается обучение водителей на базе существующего центра по подготовке, переподготовке и повышения категорий.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , все, кто хочет работать на муниципальном транспорте, должен обратиться либо в КП "Троллейбусное депо №2" либо, если человек безработный, в городской или областной центр занятости. Проводится собеседование, проверяются документы о возможности проходить обучение в связи с отсутствием медицинских противопоказаний к вождению автобуса. После собеседования человека направят в центр по подготовке водителей для дальнейшего трудоустройства.

Как отмечает начальник учкомбината КП "Троллейбусное депо №2" Евгений Босенко, с появлением новых автобусов появился большой спрос не только на действующих водителей автобусов прийти к нам работать, но и потребность и желание водителей, не имеющих категории D пройти обучение на курсах по подготовке водителей категории D и для дальнейшего трудоустройства, управления муниципальным транспортом и перевозок пассажиров в городе Харькове.

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Соискатели вначале будут изучать правила дорожного движения, устройство автобуса, не меньшее внимание будут уделять вежливости и культуре поведения.

Более подробно о процессе обучения проинформировал директор Харьковского областного учебного центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации АПК в Песочине Дмитрий Дяченко:

"Вначале учащиеся отрабатывают соответствующие элементы на автодроме с мастером производственного обучения. После чего они выезжают на дороги общего пользования, без пассажиров, а только с инструктором, отрабатывая сам маршрут, по которому идет автобус. Таким образом водитель будет знать дорожную обстановку, специфику данных маршрутов. Плюс будут отрабатываться элементы - это остановка автобуса на остановках общественного транспорта."

Срок обучения - 3 месяца. Далее водителей будут обучать на стажировке. То есть это уже будут работа на маршрутах с пассажирами, но еще не самостоятельная, а с инструктором.

Напоминаем, ранее мы писали о том, что до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы в связи с тем, что в Харькове строится традиционный каток.