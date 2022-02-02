Из Салтовки в центр Харькова: муниципальные автобусы выведут на еще один маршрут

В этот день

Гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Можно собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу позитива.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 2 февраля Утром ожидается снег, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.