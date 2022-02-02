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02.02.2022  18:37   Ирина Круглова

Из Салтовки в центр Харькова: муниципальные автобусы выведут на еще один маршрут

В Харькове возобновят маршрут №249 (м. Площадь Конституции - 602-й микрорайон).


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Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП "Троллейбусное депо№2", маршрут №249 запустят 3 февраля, всего в линию выведут 4 единицы транспорта. 
 
Ранее этим маршрутом ездил частный перевозчик, но предприниматель вновь отказался от непрезентабельного маршрута. Поэтому по запросу местных жителей городские власти запустят из площади Конституции в 602-й микрорайон муниципальные автобусы турецкой фирмы "Karsan".
 
Напомним, что Харьков собирается закупить еще 160 автобусов Karsan, а также запустить местное производство по сборке такого транспорта.
 
Тэги:  муниципальный автобус, karsan, харьков
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