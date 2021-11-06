06.11.2021 11:43 Евгений Клочко

В Харькове ночью изнасиловали 27-летнюю девушку

Преступление произошло ночью, 5 ноября, в Московском районе.

Как сообщает РЕДПОСТ, правоохранители разыскивают Вячеслава Балясного, 01.06.1963 года рождения, зарегистрированного в квартире на проспекте Тракторостроителей, 77, где произошло само преступление. Проживает подозреваемый в Харьковской области, Краснокутский район, с. Городнее.

Из собственных источников нашим корреспондентам стало известно, что подозреваемый сдавал жилье потерпевшей. Мужчина неоднократно намекал девушке на близость, но получал отказ.

В тот роковой вечер он снова приехал к ней. Девушка, думая что мужчина приехал конфликтовать по поводу оплаты за проживание, включила диктофон на своем телефоне, чтобы записать весь разговор. Однако злоумышленника в этот раз не интересовали финансовые вопросы, он с ходу скрутил девушку и изнасиловал ее.

По данному факту сведения были внесены в ЕРДР по ч1 ст. 152 УК Украины.

Приметы подозреваемого: худощавого телосложения, волосы седые средней длины, рост 180-185 см. В момент преступления был одет в куртку синего цвета, джинсы светло-синего цвета и белые кроссовки.

В случае, если кому-нибудь станет известна информация о его местонахождении, полиция просит срочно позвонить правоохранителям:

057-738-02-75 (дежурная часть)

057-738-21-93

063-692-97-92

067-766-36-89

Напомним, в Харькове будут судить азербайджанца, который изнасиловал свою 24-летнюю знакомую.