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06.11.2021  11:43   Евгений Клочко

В Харькове ночью изнасиловали 27-летнюю девушку

Преступление произошло ночью, 5 ноября, в Московском районе.

Криминал Харьков: Изнасилование 27-летней девушки в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, правоохранители разыскивают Вячеслава Балясного, 01.06.1963 года рождения, зарегистрированного в квартире на проспекте Тракторостроителей, 77, где произошло само преступление. Проживает подозреваемый в Харьковской области, Краснокутский район, с. Городнее. 
 
Из собственных источников нашим корреспондентам стало известно, что подозреваемый сдавал жилье потерпевшей.  Мужчина неоднократно намекал девушке на близость, но получал отказ. 
 
В тот роковой вечер он снова приехал к ней. Девушка, думая что мужчина приехал конфликтовать по поводу оплаты за проживание, включила диктофон на своем телефоне, чтобы записать весь разговор. Однако злоумышленника в этот раз не интересовали финансовые вопросы, он с ходу скрутил девушку и изнасиловал ее.
 
По данному факту сведения были внесены в ЕРДР по ч1 ст. 152 УК Украины.
 
 
Приметы подозреваемого: худощавого телосложения, волосы седые средней длины, рост 180-185 см. В момент преступления был одет в куртку синего цвета, джинсы светло-синего цвета и белые кроссовки.
 
В случае, если кому-нибудь станет известна информация о его местонахождении, полиция просит срочно позвонить правоохранителям:
 
057-738-02-75 (дежурная часть)
057-738-21-93
063-692-97-92
067-766-36-89 
 
Напомним, в Харькове будут судить азербайджанца, который изнасиловал свою 24-летнюю знакомую.
 
Тэги:  изнасилование, розыск, харьков
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