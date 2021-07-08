08.07.2021 15:19 Дмитрий Колоней

Надругался над 13-летней девочкой: в Харькове приговорен насильник

В Харькове суд на 13 лет отправил за решетку преступника.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Орджоникидзевский райсуд Харькова признал виновным в изнасиловании 13-летней девочки 35-летнего мужчину

Руководитель окружной прокуратуры Сергей Сотник сообщил, что в сентябре 2019 года мужчина, увидев 13-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы, схватил и изнасиловал ее, нанеся телесные повреждения.

После этого пострадавшая была госпитализирована.

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 06.07.2021 лицо признано виновным по ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины и назначено наказание в виде 13 лишения свободы.

Идет срок апелляционного обжалования.