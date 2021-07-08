Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Надругался над 13-летней девочкой: в Харькове приговорен насильник
08.07.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Надругался над 13-летней девочкой: в Харькове приговорен насильник

В Харькове суд на 13 лет отправил за решетку преступника.

Насильник 13-летней девочки сядет в Харькове на 13 лет. Криминал Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, Орджоникидзевский райсуд Харькова признал виновным в изнасиловании 13-летней девочки 35-летнего мужчину
 
Руководитель окружной прокуратуры Сергей Сотник сообщил, что  в сентябре 2019 года  мужчина, увидев 13-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы, схватил и изнасиловал  ее, нанеся телесные повреждения.
 
После этого пострадавшая была госпитализирована.
 
Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова от 06.07.2021 лицо признано виновным по ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины и назначено наказание в виде 13 лишения свободы.
 
Идет срок апелляционного обжалования.
 
Напомним, ранее мы сообщали, что 34-летний харьковчанин, избивший и изнасиловавший малолетнюю девочку, предстанет перед судом.
Тэги:  изнасилование, избиение, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Криминал и происшествия Напал и надругался над девочкой: в Харькове осудили насильника-иностранца (ФОТО) 17.06 Криминал и происшествия Душил и насиловал девушек: в Харькове вынесен приговор преступнику 15.06 Криминал и происшествия Изнасиловал и ограбил женщину: Под Харьковом пойман преступник (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 