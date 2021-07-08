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08.07.2021  15:58   

Дамбл. Харьковчанка идет на новый рекорд (фото)

Представительница Харькова Анна Васюк поднимет гигантскую гантелю.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, Анна Васюк предпримет попытку установить абсолютный рекорд Украины в упражнении "дамбл" - поднятие гигантской гантели.
 
Харьковская спортсменка - единственное в своем роде явление в украинском богатырском многоборье. Только эта девушка получила прямое приглашение без отбора на престижный турнир World Strongest Woman, который состоится в США, многократная рекордсменка Украины, Европы и мира.
 
На этот раз Васюк попытается превзойти собственный рекорд. 11 июля в с. Ланчин (Ивано-Франковская обл.) девушка попробует поднять гигантскую гантель весом 65 кг. Ее предыдущий рекорд, установленный в апреле этого года, - составляет 60 кг.
 
Справка. Анна Васюк - двукратная чемпионка Украины по богатырскому многоборью, обладательница Кубков Украины по богатырскому многоборью (UFSA) и по перетягиванию каната; ELITE атлет с армлифтингу (WPL/APL); обладательница Кубка мира по кросслифтингу.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Харькове мерялись силами богатыри.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  дамбл, богатырское многоборье, харьков, васюк
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