08.07.2021 15:58

Дамбл. Харьковчанка идет на новый рекорд (фото)

Представительница Харькова Анна Васюк поднимет гигантскую гантелю.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, Анна Васюк предпримет попытку установить абсолютный рекорд Украины в упражнении "дамбл" - поднятие гигантской гантели.

Харьковская спортсменка - единственное в своем роде явление в украинском богатырском многоборье. Только эта девушка получила прямое приглашение без отбора на престижный турнир World Strongest Woman, который состоится в США, многократная рекордсменка Украины, Европы и мира.

На этот раз Васюк попытается превзойти собственный рекорд. 11 июля в с. Ланчин (Ивано-Франковская обл.) девушка попробует поднять гигантскую гантель весом 65 кг. Ее предыдущий рекорд, установленный в апреле этого года, - составляет 60 кг.

Справка. Анна Васюк - двукратная чемпионка Украины по богатырскому многоборью, обладательница Кубков Украины по богатырскому многоборью (UFSA) и по перетягиванию каната; ELITE атлет с армлифтингу (WPL/APL); обладательница Кубка мира по кросслифтингу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Харькове мерялись силами богатыри.