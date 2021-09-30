30.09.2021 11:25 Виталий Хиневич

Преследовал с целью изнасиловать: на Харьковщине будут судить азербайджанца

Иностранец преследовал женщину до порога ее квартиры.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в июле текущего года гражданин Азербайджана, который проживал в Харькове, познакомился с 24-летней женщиной.

Потерпевшая, попрощавшись с мужчиной после встречи, решила направиться к себе домой, злоумышленник начал преследовать ее. Воспользовавшись тем, что девушка не успела закрыть за собой входную дверь, применил физическую силу, вошел вместе с ней в квартиру и изнасиловал ее.

31 июля текущего года иностранному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

26 сентября 2021 года следователями был направлен обвинительный акт в Коминтерновский районный суд города Харькова.

Если вину азербайджанца докажут, ему может грозить срок от 3 до 5 лет лишения свободы, согласно статьи 152 части 1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове мужчина приставал к 8 летней девочке и лез ей в купальник. Это заметила мать девочки и вызвала полицию.