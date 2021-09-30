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30.09.2021  11:25   Виталий Хиневич

Преследовал с целью изнасиловать: на Харьковщине будут судить азербайджанца

Иностранец преследовал женщину до порога ее квартиры.

Иностранец изнасиловал женщину в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что в июле текущего года гражданин Азербайджана, который проживал в Харькове, познакомился с 24-летней женщиной. 
Потерпевшая, попрощавшись с мужчиной после встречи, решила направиться к себе домой, злоумышленник начал преследовать ее. Воспользовавшись тем, что девушка не успела закрыть за собой входную дверь, применил физическую силу, вошел вместе с ней в квартиру и изнасиловал ее.
 
31 июля текущего года иностранному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. 
 
26 сентября 2021 года следователями был направлен обвинительный акт в Коминтерновский районный суд города Харькова.
 
Если вину азербайджанца докажут, ему может грозить срок от 3 до 5 лет лишения свободы, согласно статьи 152 части 1 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее в Харькове мужчина приставал к 8 летней девочке и лез ей в купальник. Это заметила мать девочки и вызвала полицию.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  харьков, криминал
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