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30.09.2021  11:41   Виталий Хиневич

В Украине презентовали суд онлайн

Граждане страны смогут в удобный способ получать необходимую им информацию.

В Украине презентовали новое приложение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу  Государственной судебной администрации Украины.
 
Отмечается, что теперь на свой смартфон можно установить приложение «еСуд». Данная программа позволит следить за продвижением процессуальных дел, получать в режиме онлайн судебные документы, получать уведомления о судебных заседаниях. Данное мобильное приложение является дочерним программным обеспечением «Электронный суд», в котором также возможно получать все необходимые документы. В свою очередь «еСуд» адаптирован под мобильные устройства граждан. 
 
После закрытого тестирования онлайн услуги приложение будет доступно для скачивания на интернет платформах GooglePlay и AppleStore.
 
Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія».
 
Источник:   Государственная судебная администрация Украины
 Тэги:  харьков
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