30.09.2021 11:41 Виталий Хиневич
В Украине презентовали суд онлайн
Граждане страны смогут в удобный способ получать необходимую им информацию.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Государственной судебной администрации Украины.
Отмечается, что теперь на свой смартфон можно установить приложение «еСуд». Данная программа позволит следить за продвижением процессуальных дел, получать в режиме онлайн судебные документы, получать уведомления о судебных заседаниях. Данное мобильное приложение является дочерним программным обеспечением «Электронный суд», в котором также возможно получать все необходимые документы. В свою очередь «еСуд» адаптирован под мобильные устройства граждан.
После закрытого тестирования онлайн услуги приложение будет доступно для скачивания на интернет платформах GooglePlay и AppleStore.
Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении
«Дія».
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