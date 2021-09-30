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30.09.2021  11:58   Евгений Клочко

В Харькове бесплатно проводят стерилизацию домашних животных для льготников

В Харькове состоялся первый этап бесплатной стерилизации домашних животных для социально незащищенных слоев населения.

Бесплатная стерилизация домашних животных в Харькове
 
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе КП "Центр обращения с животными". Проект по бесплатной стерилизации домашних животных проводится в Комплексе " ZooCity Kharkiv"; на базе КП "Центр обращения с животными"; по адресу пр-т. Гагарина, 358
 
Первые три кошки после операции уже отправились домой. На данный момент своей записи ждут еще 430 представителей семейства кошачьих.
 
Этот проект помощи нуждающимся жителям Харькова стал возможным благодаря инициативе харьковчанина, который подал свой проект в программу "Бюджет участия", а также благодаря каждому харьковчанину, который за него проголосовал.
 
Средства, которые выделил городской бюджет в размере 725 000 гривен, пойдут на стерилизацию 648 домашних животных! Стерилизация кошек и собак - главный метод предотвращения появления невостребованного потомства, которое в итоге оказывается на улице.
 
Воспользоваться этой услугой может любой житель Харькова, который имеет льготное удостоверение:
  • пенсионеры по возрасту;
  • лица с инвалидность;
  • участники боевых действий;
  • граждане, имеющие статус детей-сирот;
  • опекуны детей;
  • дети-сироты, лишенные родительской опеки;
  • лица, пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС.
Записаться для участия в проекте можно по телефону: 0800050 43 13 (звонки в по Украине - БЕСПЛАТНЫЕ).
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о проекте, направленном на дрессировку и социализацию животных.
 
Тэги:  бюджет участия, стерилизация животных
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