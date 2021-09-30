30.09.2021 12:16 Евгений Клочко

В Украине просят ввести криминальную ответственность за принудительную вакцинацию

Петиция о криминальной ответственности за принудительную вакцинацию была опубликована на сайте Президента Украины еще 12 августа 2021 года.

Как сообщает РЕДПОСТ , автор петиции призывает срочно ввести уголовную ответственность в виде наказания – лишения свободы на срок от 3 до 5 лет – за принудительную вакцинацию. Угрозы увольнения и\или недопуск к работе приравнять к понятию "принудительная вакцинация".

"Необходимо обеспечить гражданам право решать лично, нужно ли им прививаться или нет", - отмечается в тексте

Причиной петиции украинец называет некомпетентность медицинской системы Украины, а именно то, что перед вакцинацией пациент не проходит обязательное для каждого полное обследование на все имеющиеся у него болезни, а также ставит под вопрос качество вакцины, и неизученность побочных эффектов.

На данный момент петиция набрала 22 029 голосов из 25000 необходимых. Сбор подписей продолжается, осталось 44 дня.

Напомним, в Харьковской области люди с инвалидностью могут пройти вакцинацию от COVID-19 дома.