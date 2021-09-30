В Украине просят ввести криминальную ответственность за принудительную вакцинацию

Петиция о криминальной ответственности за принудительную вакцинацию была опубликована на сайте Президента Украины еще 12 августа 2021 года.
Комментариев: 1
Виктор
// 2021-09-30 12:55:09
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Есть здравый смысл у людей! Это радует)
Каким будет день – производительным или пустым – зависит от вас. Тех, кто сумеет преодолеть лень, ждут интересные знакомства и получение опыта в новых для них сферах жизни.
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