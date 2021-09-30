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30.09.2021  12:16   Евгений Клочко

В Украине просят ввести криминальную ответственность за принудительную вакцинацию

Петиция о криминальной ответственности за принудительную вакцинацию была опубликована на сайте Президента Украины еще 12 августа 2021 года.

Криминальная ответственность за принудительную вакцинацию в Украине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, автор петиции призывает срочно ввести уголовную ответственность в виде наказания – лишения свободы на срок от 3 до 5 лет – за принудительную вакцинацию. Угрозы увольнения и\или недопуск к работе приравнять к понятию "принудительная вакцинация".
 
"Необходимо обеспечить гражданам право решать лично, нужно ли им прививаться или нет", - отмечается в тексте.
 
Причиной петиции украинец называет некомпетентность медицинской системы Украины, а именно то, что перед вакцинацией пациент не проходит обязательное для каждого полное обследование на все имеющиеся у него болезни, а также ставит под вопрос качество вакцины, и неизученность побочных эффектов. 
 
На данный момент петиция набрала 22 029 голосов из 25000 необходимых. Сбор подписей продолжается, осталось 44 дня. 
 
Напомним, в Харьковской области люди с инвалидностью могут пройти вакцинацию от COVID-19 дома. 
 
Тэги:  вакцинация, петиция
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Комментариев: 1

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Виктор // 2021-09-30 12:55:09 // Ответить
Есть здравый смысл у людей! Это радует)

 

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