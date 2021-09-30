30.09.2021 10:47 Рита Парфенова

679 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Харькове: подробности

Всего в Харьковской области за сутки прибавилось больше тысячи новых коронавирусных больных.



Фото из открытых источников

29 сентября положительные результаты теста на коронавирус получили 679 харьковчан. Всего в Харьковской области зарегистрировано 1087 новых случаев заболевания коронавирусом. Такова статистика Харьковского центра лабораторных исследований, сообщает РЕДПОСТ.



С начала эпидемии на Харьковщине коронавирусом инфицировались 165 463 человека. Летальным исходом болезнь закончилась в 3 937 случаях, в том числе за последние сутки от Covid-19 умерли 25 человек.



На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 11 791 человек – за сутки эта цифра увеличилась на 859 человек, с начала эпидемии выздоровели 149 735 человек (за сутки – 203 человека).



Диагноз «коронавирус» 29 сентября фиксировали во всех районах Харьковской области. В Харьковском районе болеют 805 человек (в том числе у 679 харьковчан). 58 инфицированных проживают в Красноградском районе, 57 – в Купянском, 55 – в Чугуевском, 46 – в Изюмском, 39 – в Лозовском, 27 – в Богодуховском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 сентября.



