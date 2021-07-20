Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Лез в купальник к 8-летней девочке. На харьковском пляже задержали мужчину (видео)
20.07.2021  22:10   

Лез в купальник к 8-летней девочке. На харьковском пляже задержали мужчину (видео)

"На Немышле копы приняли педофила". Соответствующее сообщение появилось в харьковском телеграмм-канале ТипичнОЕ ХТЗ.

По словам очевидцев, мужчина приставал к 8 летней девочке и лез ей в купальник. Это заметила мать девочки и вызвала полицию.
 

По словам правоохранителей, 20 июня в 15:35 к ним обратилась местная жительница и сообщила, что на Салтовском карьере неизвестный мужчина приставал к ее 8-летней дочери.
 
 
Сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативной группы на месте происшествия задержали 39-летнего харьковчанина, заковали в наручники и отвезли его в отдел полиции.
 
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. 
 
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Тэги:  харьков, педофил
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