Лез в купальник к 8-летней девочке. На харьковском пляже задержали мужчину (видео)

"На Немышле копы приняли педофила". Соответствующее сообщение появилось в харьковском телеграмм-канале ТипичнОЕ ХТЗ.
Комментариев: 0
Если ваши дела идут по плану – отлично, если же в них наметилась пробуксовка, проявите гибкость и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, ищите потайную дверцу.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажность:
давление:
ветер: