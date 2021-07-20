20.07.2021 15:32 Рита Парфенова

Ожидаемое похолодание принесут ливни и ураган: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду 21 июля

В результате прохождения активного холодного фронта 21 июля в Харькове произойдет смена погодных условий.

Ожидаются дожди различной интенсивности в сопровождении шквалистого усиления ветра и понижение температуры воздуха. Не забудьте прихватить зонтик, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +22°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 72%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +29°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 51%. Температура воздуха +26°...+23°C (ощущается как +29°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить только незначительные геомагнитные колебания. Поэтому ожидать возникновения магнитных бурь не стоит.



Народные приметы. По этому дню судили о предстоящей зиме: «Что Казанская покажет, то и зима скажет».