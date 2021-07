21.07.2021 07:00

«Маленький шаг» Нила Армстронга: события 21 июля

21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны.





Это изображение является одной из самых известных фотографий XX века. Оно было сделано на Луне 21 июля 1969 года. На нем запечатлен астронавт Эдвин Олдрин. Если присмотреться, то в шлеме Олдрина можно увидеть отражение Нила Армстронга (Neil Armstrong) — первого человека в истории, ступившего на поверхность спутника нашей планеты.



Лунный модуль Apollo 11 совершил посадку в юго-западной части Моря Спокойствия 20 июля 1969 г. После проверки всех систем и завершения процедуры имитации предстартовой подготовки Центр управления разрешил экипажу приступить к выходу на поверхность.



Нил Армстронг ступил на Луну в 2 часа 56 минут 15 секунд по всемирному времени 21 июля 1969 г. В этот момент он произнес свою историческую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» (That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind).



Выход экипажа Apollo 11 в прямом эфире транслировался в большинстве стран мира. По приблизительным подсчетам, за ним следило 530 млн человек — примерно 20% от всего населения Земли на то время.



Через 19 минут после Армстронга Эдвин Олдрин также покинул лунный модуль. В общей сложности выход астронавтов на поверхность продолжался 2 часа 31 минуту. За это время они установили на месте посадки американский флаг, мемориальную табличку, набор памятных медалей, посвященных погибшим покорителям космоса (в том числе, Гагарину и Комарову), а также комплект научной аппаратуры, состоящий из сейсмометра и уголкового отражателя. Также астронавты собрали 21,5 кг образцов лунных пород.



Также в этот день...



В 356 году до н. э. родился Александр Македонский, великий древнегреческий военачальник.



365 – землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света – Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.



1579 – чудесное явление иконы Божией Матери в Казани.



1816 – родился Пауль Юлиус Ройтер, английский журналист, основатель крупнейшего английского информационного агентства «Рейтер».



1899 – родился Эрнест Хемингуэй, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.



1923 – родился Глеб Стриженов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР («Неуловимые мстители», «Гараж»).



1929 – родилась Вия Артмане (настоящее имя Алида), советская латышская актриса («Никто не хотел умирать», «Стрелы Робин Гуда»).



1929 – родился Петр Щербаков, советский актер театра и кино («Служебный роман», «Гараж», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх»).



1933 – родился Джон Гарднер, американский писатель. Наиболее известен своим романом «Грендель» – пересказом мифа о Беовульфе.



1938 – родилась Нани Брегвадзе, грузинская певица, экс-солистка ВИА «Орэра».



1951 – родился Робин Уильямс, американский актер («Джуманджи», «Капитан Крюк»).



1969 – Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11», стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны.



1971 – родился Дмитрий Коляденко, украинский ведущий, хореограф, певец и просто «шоуман».



1978 – родился Джош Хартнетт, американский киноактер («Перл Харбор», «Черная орхидея»).



1983 – на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.



1999 – в Ингушетии мужчинам разрешено иметь четырех жен.



2011 – завершился последний полет шаттла «Атлантис». Официально закрыта космическая программа «Спейс шаттл».



2013 – торжественное открытие памятника состоялось года Святому равноапостольному князю Владимиру на территории Свято-Владимирского храма в Харькове. Открытие было приурочено к мероприятиям по празднованию 1025-летия крещения Руси.



Именины отмечают: Виктор, Даниил, Прокопий.