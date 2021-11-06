06.11.2021 12:51 Евгений Клочко

В Харькове поймали мужчину, который изнасиловал 27-летнюю девушку

Харьковские правоохранители оперативно задержали мужчину, изнасиловавшего свою квартиросъемщицу.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникаций областной полиции.

По словам правоохранителей, 5 ноября в 08:52 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2 поступило сообщение о том, что в одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей владелец квартиры изнасиловал квартиросъемщицу 1994 года рождения.

На поиски насильника был нацелен весь личный состав полиции и общественность. В результате принятых мер оперативники Харьковского районного управления полиции №2 задержали правонарушителя 6 ноября на рынке по улице Героев Труда.

58-летний житель села Красный Кут ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в 1998 году. В настоящее время мужчина работает дальнобойщиком, в Харьков вернулся 3 ноября.

Следователем проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Мужчина признался в совершении преступления, в настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.