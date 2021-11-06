06.11.2021 13:13 Дмитрий Колоней

Обворовывают машины в центре: в Харькове дерзко действуют автоворы (фото)

В Харькове обчищаются машины на Сумской.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харкова актвизировался воришка, обчищающий машины. Так, владелец одной из них информирует, что около 22:00 5 ноября 20201 года воры разбили окно в его авто, пока мужчина на час отошел от нее. Случилось это прямо возле Парка Горького, на парковке напротив кафе “Paparazzi”. У соседних машин были протёрты стёкла, вор явно что-то искал.

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По информации полиции это уже третий случай за день, но воришка невезучий, так как у тех тоже ничего не украл, лишь разбил стёкла.

Напомним, ранее мы писали о провале пьяного персонажа, который поочередно попытался угнать более десятка автомобилей. Разбивая стекло дверей машин, он залезал в салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания. За ночь воришка таким образом повредил 10 автомобилей в Змиеве, а за два дня до этого еще 2 машины. Ему светит срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.