Обворовывают машины в центре: в Харькове дерзко действуют автоворы (фото)

В Харькове обчищаются машины на Сумской.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харкова актвизировался воришка, обчищающий машины. Так, владелец одной из них информирует, что около 22:00 5 ноября 20201 года воры разбили окно в его авто, пока мужчина на час отошел от нее. Случилось это прямо возле Парка Горького, на парковке напротив кафе “Paparazzi”. У соседних машин были протёрты стёкла, вор явно что-то искал.
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По информации полиции это уже третий случай за день, но воришка невезучий, так как у тех тоже ничего не украл, лишь разбил стёкла.
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В выходные, 6 и 7 ноября, в Харьковской области сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не предполагается.
В первую субботу ноября мужское население Земли отмечает свой «профессиональный» праздник – Всемирный день мужчин.
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