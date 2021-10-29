29.10.2021 15:19 Дмитрий Колоней

Грабили машины в Харькове: поймана банда автоворов (фото)

Джентльмены удачи обворовывали автомобили в Харькове с помощью кодграббера.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прократуру, следствие установило, что трое злоумышленников в 2021 году сканируя и отключая охранную систему с помощью кодграббера, крали вещи из автомобилей,

Попалась шайка на горячем 27 октября 2021 года во время кражи из авто Hyundai Accent.

Обыскав задержанных и их автомобиль, правоохранители нашли кодграббер, а также поддельные знаки на автомобиль и мобильные телефоны. Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК Украины. Решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей всем подозреваемым.

В случае, если их вина будет доказана, им светит срок от трех до шести лет за решеткой.

Напомним, ранее мы писали о провале пьяного персонажа, который поочередно попытался угнать более десятка автомобилей. Разбивая стекло дверей машин, он залеалз в салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания. за ночь воришка таким образом повредил 10 автомобилей в Змиеве, а за два дня до этого еще 2 машины. Ему светит срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.