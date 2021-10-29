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29.10.2021  15:19   Дмитрий Колоней

Грабили машины в Харькове: поймана банда автоворов (фото)

Джентльмены удачи обворовывали автомобили в Харькове с помощью кодграббера.

Криминал Харьков: Поймана банда, обворовывавшая автомобили с помощью кодграббера
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прократуру, следствие установило, что трое злоумышленников в 2021 году сканируя и отключая охранную систему с помощью кодграббера, крали вещи из автомобилей, 
 
Попалась шайка на горячем 27 октября 2021 года во время кражи из авто Hyundai Accent.
 
 
Обыскав задержанных и их автомобиль, правоохранители нашли кодграббер, а также поддельные знаки на автомобиль и мобильные телефоны. Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК Украины. Решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей всем подозреваемым.
 
Криминал Харьков: Поймана банда, обворовывавшая автомобили с помощью кодграббера
 
В случае, если их вина будет доказана, им светит срок от трех до шести лет за решеткой.
 
Напомним, ранее мы писали о провале пьяного персонажа, который поочередно попытался угнать более десятка автомобилей. Разбивая стекло дверей машин, он залеалз в салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания. за ночь воришка таким образом повредил 10 автомобилей в Змиеве, а за два дня до этого еще 2 машины. Ему светит срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового. 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  воровство, ограбление, харьков, автовор, банда, шайка
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