29.10.2021 15:00 Виталий Хиневич

Кому из украинцев противопоказана вакцина от COVID-19

Украинцы могут получить от врачей медицинское заключение, которое позволит не проходить курс вакцинации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что министерство направило областным администрациям разъяснения, о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Противопоказания может установить семейный или лечащий врач. Ограничения к вакцинации могут действовать как на постоянной основе, так и на временной.

Кроме этого, медицинский работник имеет право отправить пациента к узкопрофильному специалисту, который даст окончательное заключение.

В частности запрещается вакцинация для лиц с иммунодефицитом, онкологией и аутоиммунным заболеванием.

Если у гражданина имеется противопоказания к одной из вакцин против COVID-19, то человеку должны по мере возможности предоставить препарат другого производителя.

Кроме этого, имеется противопоказание использование вакцины беременным. Например таким препаратом является «CoronaVac».

С полным перечнем ограничений можно ознакомится на сайте МОЗ.

Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.