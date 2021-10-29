29.10.2021 15:00 Виталий Хиневич
Кому из украинцев противопоказана вакцина от COVID-19
Украинцы могут получить от врачей медицинское заключение, которое позволит не проходить курс вакцинации.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что министерство направило областным администрациям разъяснения, о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции.
Противопоказания может установить семейный или лечащий врач. Ограничения к вакцинации могут действовать как на постоянной основе, так и на временной.
Кроме этого, медицинский работник имеет право отправить пациента к узкопрофильному специалисту, который даст окончательное заключение.
В частности запрещается вакцинация для лиц с иммунодефицитом, онкологией и аутоиммунным заболеванием.
Если у гражданина имеется противопоказания к одной из вакцин против COVID-19, то человеку должны по мере возможности предоставить препарат другого производителя.
Кроме этого, имеется противопоказание использование вакцины беременным. Например таким препаратом является «CoronaVac».
С полным перечнем ограничений можно ознакомится
на сайте МОЗ.
Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации
от коронавируса.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости