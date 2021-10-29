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29.10.2021  15:00   Виталий Хиневич

Кому из украинцев противопоказана вакцина от COVID-19

Украинцы могут получить от врачей медицинское заключение, которое позволит не проходить курс вакцинации.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается, что министерство направило областным администрациям разъяснения, о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции. 
 
Противопоказания может установить семейный или лечащий врач. Ограничения к вакцинации могут действовать как на постоянной основе, так и на временной. 
 
Кроме этого, медицинский работник имеет право отправить пациента к узкопрофильному специалисту, который даст окончательное заключение. 
 
В частности запрещается вакцинация для лиц с иммунодефицитом, онкологией и аутоиммунным заболеванием. 
 
Если у гражданина имеется противопоказания к одной из вакцин против COVID-19, то человеку должны по мере возможности предоставить препарат другого производителя. 
 
Кроме этого, имеется противопоказание использование вакцины беременным. Например таким препаратом является «CoronaVac».
 
С полным перечнем ограничений можно ознакомится на сайте МОЗ.
 
Напомним, в Харькове откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, харьков, украина
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