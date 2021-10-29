29.10.2021 14:44 Евгений Клочко

"Люди должны иметь возможность прививаться к началу рабочего дня", - Министр Чернышев

Центры вакцинации должны работать в выходные дни, а по будням начинать работу с 8:00.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ заявил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время проверки пунктов вакцинации на Харьковщине. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 1497 новых случаев COVID-19. В Харьковской области действуют 177 пунктов прививок, 11 центров вакцинации и 138 мобильных бригад.

Центры массовой вакцинации в области имеют достаточное количество вакцин. Впрочем, есть необходимость более эффективно настроить их работу. Люди должны иметь возможность прививаться к началу рабочего дня – до 9:00, а также по выходным. Поэтому необходимо откорректировать графики работы Центров.

В то же время, нужно также увеличивать количество тестирований и кислородных станций в медучреждениях. Каждый регион должен быть максимально готов к вызовам пандемии COVID-19», – подчеркнул Алексей Чернышев.

В рамках рабочей поездки Алексей Чернышев провел совещание с руководством региона. Один из вопросов повестки дня – старт и прохождение отопительного сезона. По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области к отоплению подключены более 95% жилых домов и около 80% зданий социальной инфраструктуры обеспечены теплом. Теперь Харьковщина – на финишной прямой по заключению договоров с НАК «Нафтогаз».

«Темпы подключения к отоплению в Харьковской области удовлетворительны. Правительство создало все условия для своевременного старта отопительного сезона. Следовательно, каждый житель должен быть обеспечен теплом и горячей водой вовремя. Поэтому тот процент, который еще не подключен, прошу срочно довести до 100% в течение нескольких дней», – отметил Министр.

Состояние реализации Программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» на Харьковщине – еще один вопрос в повестке дня совещания. В этом году в регионе планируется к реализации 13 объектов социальной инфраструктуры в рамках Программы: два садика, одна школа, три объекта спортивной инфраструктуры, пять заведений медицины и два заведения культуры.

Отметим, сегодня глава Минрегиона находится с рабочей поездкой в Харьковской области. Напомним, ранее Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил, что с первого ноября работу в регионах продолжат мониторинговые группы, которые будут проверять ситуацию на местах по реагированию на текущие вызовы, связанные с пандемией. В их состав вошли специалисты МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы.