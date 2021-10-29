Ситуация с коронавирусом в Харькове находится под контролем, — Игорь Терехов на «1+1»

Ситуация с распространением коронавируса в Харькове является контролируемой. Город оперативно и в полном объеме обеспечивает медиков теми необходимыми ресурсами, которые они запрашивают.
Об этом в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1» заявил руководитель Харькова Игорь Терехов, сообщает РЕДПОСТ.
«Ситуация в городе Харькове непростая, но она находится под нашим полным контролем. Мы сегодня предпринимаем четкие шаги, которые должна делать городская власть, четкие шаги, которые должны делать медики. И я хочу поблагодарить всех медиков — и врачей, и средний медперсонал, и медсестер, и нянечек — за их самоотверженную работу. Я готов работать вместе с медиками 24 часа в сутки, что я и делаю», — сказал Терехов.
Игорь Терехов также подчеркнул, что в Харькове уже вакцинированы порядка 490 тысяч жителей. В городе активно увеличивается сеть пунктов вакцинации. «У нас сегодня организованы 34 пункта вакцинации только в поликлиниках. Мы организовываем пункты в торговых центрах, в аптеках, с завтрашнего дня они начинают работать на рынках. Сегодня основная задача власти, медиков, средств массовой информации: переломить ментальность людей и объяснить — именно объяснить, а не заставить — почему надо вакцинироваться. Для этого у нас сегодня в городе есть абсолютно все возможности», — заявил Игорь Терехов.
Также руководитель Харькова подчеркнул, что на выборах мэра, которые пройдут 31 октября, будут соблюдаться все условия для безопасности избирателей: «У нас в воскресенье состоятся выборы. Я прошу, чтобы все харьковчане спокойно пришли на избирательные участки и отдали свои голоса».
Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы подтвердил, что Харьков контролирует ситуацию с лечением пациентов с ковидом: «Поскольку в Харьковской области и, в частности, в городе Харькове есть значительный коечный фонд, то они его постепенно наращивают, когда доходят до отметки в 65% загруженности коек. Буквально на этой неделе подключили еще две дополнительные большие больницы, куда город вместе с ОГА доставляют кислородные станции».
Напомним, Харьков и Харьковская область 7 октября попали в «оранжевую» зону распространения COVID-19. С этого времени медицинские показатели здесь не менялись, хотя в красную зону попали уже 15 областей Украины.
25 октября заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в городе выходит на так называемое плато — когда количество заболевших в сутки остается примерно на одном уровне.
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