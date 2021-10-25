25.10.2021 14:10 Виталий Хиневич

После плато спад заболеваемости: ситуация с коронавирусом в Харькове

Городские больницы Харькова заполнены на 75% инфицированными COVID-19.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно во время пресс-конференции заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан.

По ее словам, за прошедшие сутки госпитализировано 56 человек.

В больницах коммунальной формы собственности Харькова на кислородной поддержке находятся 81% госпитализированных.

Касаемо прогнозов о дальнейшей эпидемиологической обстановки, вице-мэр отметила, что многое будет зависеть от самих граждан.

Не стоит игнорировать требования, которые предусмотрены карантинными ограничениями. В транспорте необходимо находиться в правильно надетой медицинской маске, соблюдать дистанцию. В случаях обнаружения симптомов заболеваемости - находиться дома и обращаться за помощью к медицинским работникам.

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Отдельного внимания заслуживает вопрос вакцинации харьковчан. Горбунова-Рубан напомнила, что пункты вакцинации работают и по выходным дням и не только в медицинских учреждениях. Поэтому желающих вакцинироваться она призывает приходить в пункты вакцинации и в выходные дни.

В частности, в рабочую субботу вакцинировались почти 8,5 тысяч человек, а уже в воскресенье - 2 490 харьковчан.

«Люди думают, что у них выходной, а медицинские работники выходят на работу и ждут людей. В будни дни снова будут говорить, что очереди в пунктах вакцинации. Мы делаем все, чтобы не создавались очереди и скопление людей, открывая новые пункты не только в поликлиниках», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Также она подчеркнула, что вопрос об усилении карантина не рассматривается. Главная риторика Харькова - это не ограничивать граждан, а способствовать соблюдению всех противоэпидемиологических норм и предоставлять качественную медицинскую помощь.

Кроме этого, Горбунова-Рубан отметила, что для формирования коллективного иммунитета необходима постоянная динамика роста вакцинации, а это зависит от самих харьковчан.

Напомним, ранее на Южном вокзале в Харькове открыли пункт вакцинации