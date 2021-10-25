    
Главная Новости Харькова Медицина После плато спад заболеваемости: ситуация с коронавирусом в Харькове
25.10.2021  14:10   Виталий Хиневич

После плато спад заболеваемости: ситуация с коронавирусом в Харькове

Городские больницы Харькова заполнены на 75% инфицированными COVID-19.

Коронавирус в Харькове
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно во время пресс-конференции заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан. 
 
По ее словам,  за прошедшие сутки госпитализировано 56 человек.
 
В больницах коммунальной формы собственности Харькова  на кислородной поддержке находятся 81% госпитализированных.
 
Касаемо прогнозов о дальнейшей эпидемиологической обстановки, вице-мэр отметила, что многое будет зависеть от самих граждан.
 
Не стоит игнорировать требования, которые предусмотрены карантинными ограничениями. В транспорте необходимо находиться в правильно надетой медицинской маске, соблюдать дистанцию.  В случаях обнаружения симптомов заболеваемости - находиться дома и обращаться за помощью к медицинским работникам. 
 
 
Отдельного внимания заслуживает вопрос вакцинации харьковчан. Горбунова-Рубан напомнила, что пункты вакцинации работают и по выходным дням и не только в медицинских учреждениях. Поэтому желающих вакцинироваться она призывает приходить в пункты вакцинации и в выходные дни. 
 
В частности, в рабочую субботу вакцинировались почти 8,5 тысяч человек, а уже в воскресенье - 2 490 харьковчан. 
 
«Люди думают, что у них выходной, а медицинские работники выходят на работу и ждут людей. В будни дни снова будут говорить, что очереди в пунктах вакцинации. Мы делаем все, чтобы не создавались очереди и скопление людей, открывая новые пункты не только в поликлиниках», - отметила Светлана Горбунова-Рубан. 
 
Также она подчеркнула, что вопрос об усилении карантина не рассматривается. Главная риторика Харькова - это не ограничивать граждан, а способствовать соблюдению всех противоэпидемиологических норм и предоставлять качественную медицинскую помощь. 
 
Кроме этого, Горбунова-Рубан отметила, что для формирования коллективного иммунитета необходима постоянная динамика роста вакцинации, а это зависит от самих харьковчан.
 
Напомним, ранее на Южном вокзале в Харькове открыли пункт вакцинации.
 
Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.10 Дороги и транспорт Поезда в метро Харькова могут ходить чаще: причина 25.10 Дороги и транспорт Какие документы нужны украинцам для путешествий между областями 25.10 Медицина Covid-19 в Харькове: сколько больных выявлено за сутки
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 