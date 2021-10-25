Как гарантированно получить качественную врачебную помощь

Последние несколько лет научили людей относиться к своему здоровью более внимательно. Многие поняли, что беда может настигнуть внезапно, тогда придется быстро искать деньги на лечение, думать о том, в какую клинику обращаться, с какими специалистами консультироваться.
Распространение COVID-19 показало, что болезней избежать практически невозможно, а осложнения бывают очень серьезными. Эффективный выход из подобных ситуаций предлагают страховые компании. Заключив договор медицинского страхования, люди могут рассчитывать на получение компенсации и обслуживание в выбранной клинике.
Суть этого вида страховой защиты состоит в том, что компания обязуется компенсировать затраты на лечение. С учетом современных реалий это могут быть достаточно большие суммы, несравнимые со стоимостью полиса. Кроме того, страховщики берут на себя практически весь сопроводительный сервис. Застрахованному человеку не нужно будет беспокоиться о поиске необходимого специалиста, проведении диагностики, госпитализации. Например, в полис добровольного медицинского страхования в Украине от СК VUSO включены следующие услуги:
Особенностью СК VUSO является то, что на такое профессиональное врачебное сопровождение может рассчитывать не только сам страхователь, но и члены его семьи.
Страховые компании формируют тарифы на обслуживание индивидуально. Чаще всего стоимость зависит от таких факторов:
Снижает стоимость полиса медицинского страхования установление лимита на покупку лекарств, исключение обслуживания в брендовых клиниках. Значительно сэкономить можно, если не включать стоматологическую помощь.
С помощью программ ДМС организации могут не только защитить своих сотрудников, но и продемонстрировать высокую степень корпоративной культуры. При этом каждый клиент может выбрать необходимый перечень страховых рисков и уровень клиники, где он будет лечиться. Но в любом случае ответственность за качество обслуживания возьмет на себя страховая компания, по запросу которой врачи-эксперты оценят качество сервиса, точность назначений.
В большинство современных программ добровольного медицинского страхования включена защита при заболевании COVID-19. Застрахованному оплатят все необходимые консультации, лечение в стационаре, покупку лекарств в пределах страховой суммы. В пакеты включают и помощь при несчастных случаях.
Страховая компания VUSO предлагает своим клиентам европейский уровень сервиса и разнообразные программы страхования. Эта организация по праву заслужила высокую репутацию в профессиональной среде.
Люди, оформившие договор ДМС, могут рассчитывать на круглосуточную поддержку по телефонам горячей линии, где работают консультанты с медицинским образованием. При возникновении экстремальной ситуации они расскажут, что делать и куда обращаться за врачебной помощью.
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