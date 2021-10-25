25.10.2021 13:40

Как гарантированно получить качественную врачебную помощь

Последние несколько лет научили людей относиться к своему здоровью более внимательно. Многие поняли, что беда может настигнуть внезапно, тогда придется быстро искать деньги на лечение, думать о том, в какую клинику обращаться, с какими специалистами консультироваться.

Распространение COVID-19 показало, что болезней избежать практически невозможно, а осложнения бывают очень серьезными. Эффективный выход из подобных ситуаций предлагают страховые компании. Заключив договор медицинского страхования, люди могут рассчитывать на получение компенсации и обслуживание в выбранной клинике.

Что такое медицинское страхование

Суть этого вида страховой защиты состоит в том, что компания обязуется компенсировать затраты на лечение. С учетом современных реалий это могут быть достаточно большие суммы, несравнимые со стоимостью полиса. Кроме того, страховщики берут на себя практически весь сопроводительный сервис. Застрахованному человеку не нужно будет беспокоиться о поиске необходимого специалиста, проведении диагностики, госпитализации. Например, в полис добровольного медицинского страхования в Украине от СК VUSO включены следующие услуги:

амбулаторное обслуживание у семейного врача;

консультации профильных специалистов;

скорая помощь и экстренная госпитализация;

приобретение и доставка медикаментов;

лечение в стационаре;

стоматологическое обслуживание;

программы с профилактическими процедурами и физиотерапией, в которые включены массаж, посещение бассейна, витаминизация.

Особенностью СК VUSO является то, что на такое профессиональное врачебное сопровождение может рассчитывать не только сам страхователь, но и члены его семьи.

От чего зависит цена медицинской страховки

Страховые компании формируют тарифы на обслуживание индивидуально. Чаще всего стоимость зависит от таких факторов:

перечня страховых рисков;

класса медучреждений, с которыми заключаются договоры на обслуживание;

количества застрахованных лиц. Если крупная фирма оформляет корпоративную страховку для своих сотрудников, то цена такой страховки для каждого человека будет ниже, чем при индивидуальном оформлении;

региона покрытия;

величины франшизы. Это та сумма, которую пациент вносит самостоятельно. Страховка с нулевой франшизой обойдется дороже.

Снижает стоимость полиса медицинского страхования установление лимита на покупку лекарств, исключение обслуживания в брендовых клиниках. Значительно сэкономить можно, если не включать стоматологическую помощь.

Особенности корпоративного медицинского страхования

С помощью программ ДМС организации могут не только защитить своих сотрудников, но и продемонстрировать высокую степень корпоративной культуры. При этом каждый клиент может выбрать необходимый перечень страховых рисков и уровень клиники, где он будет лечиться. Но в любом случае ответственность за качество обслуживания возьмет на себя страховая компания, по запросу которой врачи-эксперты оценят качество сервиса, точность назначений.

В большинство современных программ добровольного медицинского страхования включена защита при заболевании COVID-19. Застрахованному оплатят все необходимые консультации, лечение в стационаре, покупку лекарств в пределах страховой суммы. В пакеты включают и помощь при несчастных случаях.

Полис от СК VUSO — полная защита во всех критических ситуациях

Страховая компания VUSO предлагает своим клиентам европейский уровень сервиса и разнообразные программы страхования. Эта организация по праву заслужила высокую репутацию в профессиональной среде.

Люди, оформившие договор ДМС, могут рассчитывать на круглосуточную поддержку по телефонам горячей линии, где работают консультанты с медицинским образованием. При возникновении экстремальной ситуации они расскажут, что делать и куда обращаться за врачебной помощью.