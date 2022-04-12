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12.04.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Харьковские врачи: режим работы во время войны

Как работают харьковские медики в условиях военного положения разъяснили в Департаменте здравоохранения.

Как сообщают РЕДПОСТ, по информации департамента, медики Харькова не прекращали работу с начала полномасштабного вторжения России в Украину, все они работают в условиях военного положения.
 
Как сообщили в Департаменте здравоохранения, в больницах не проводят плановые операции, но если пациент нуждается в срочной помощи, от которой зависит его здоровье или жизнь, и его состояние может стать тяжелым, то помощь оказывают в полном объеме.
 
Стационарные отделения заполнены примерно наполовину, пациентов не стало больше.
 
Проводятся
  • экстренные операции,
  • роды,
  • стационарные болезни,
  • амбулаторная помощь в условиях стационара.
 
"Сейчас больницы оборудованы почти всем необходимым. Расходные материалы и медикаменты есть. Постоянно поступает гуманитарная помощь», - сообщили в департаменте.
 
Персонала не хватает, потому что часть медицинских работников уехала, а кто-то физически не может добраться до работы. Поэтому медики подстраховывают друг друга и учатся выполнять работу, которой не занимались в мирное время.
 
Врачи поликлиник переведены в режим дежурства и дистанционного консультирования. Во всех поликлиниках работают дежурные кабинеты, где принимают семейные врачи и узкопрофильные специалисты, которые оказывают необходимую помощь. Также в медицинских учреждениях проводят вакцинацию против коронавируса, управляемых инфекций и необходимые исследования.
 
Кроме того, медицинские бригады выезжают в бомбоубежища или на станции метро, чтобы осмотреть горожан и снабдить их необходимыми лекарственными средствами.
 
«Не оставляют без внимания одиноких и пожилых граждан, по возможности осматривают на дому, доставляют необходимые лекарства. Налажена система коммуникации, взаимодействия и обмена информацией между всеми медицинскими учреждениями. Врачи готовы оказывать максимум медицинской помощи всем нуждающимся и делать все, что от них зависит», - подчеркнули в департаменте.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  медики, режим работы, харьков, врачи
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